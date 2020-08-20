6,5 тысяч литров “паленого” алкоголя нашли на складе в Колпино

В промышленной зоне у зданий на Межевой улице Колпино нашли подпольный цех по производству алкоголя известных и премиальных брендов.

Полиция изъяла из цеха 1,5 тыс. литров спирта, 5 тыс. литров готовой продукции и около 100 тыс. поддельных акцизных марок. Весь “паленый” алкоголь отправлен на экспертизу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция задержала на месте семь работников, большинство из них граждане с Кавказа и Средней Азии. Организаторов подпольного цеха разыскивают. Возбуждено уголовное дело.