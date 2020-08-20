Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса. Специалист отметил, что она является безопасной и выразил надежду на успешное завершение клинических испытаний.

Врач также поздравил Москву с завершением регистрации препарата, о чем стало известно 11 августа.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ее планируют вводить в два этапа с интервалом в три недели, после чего пациент получит иммунитет до двух лет.