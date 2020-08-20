Стало известно, где 20 августа зафиксированы 29 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 29 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 484. Выздоровели — 4 382, умерли — 70.

Волховский район:
  • Волхов – 1;

Всеволожский район:

  • Всеволожск – 8,
  • Мурино – 2,
  • Хапо-Ое – 2;
Выборгский район:
  • Выборг – 3,
  • Приморск – 1;
Гатчинский район:
  • Гатчина – 2,
  • Коммунар – 2,
  • Елизаветино – 1;
Киришский район:
  • Кириши – 3;
Лодейнопольский район:
  • Старая Слобода – 1;
Ломоносовский район:
  • Ропша – 1,
  • Разбегаево – 1;
Подпорожский район:
  • Кузра – 1.