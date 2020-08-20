Стало известно, где 20 августа зафиксированы 29 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 29 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 484. Выздоровели — 4 382, умерли — 70.
Волховский район:
- Волхов – 1;
Всеволожский район:
- Всеволожск – 8,
- Мурино – 2,
- Хапо-Ое – 2;
Выборгский район:
- Выборг – 3,
- Приморск – 1;
Гатчинский район:
- Гатчина – 2,
- Коммунар – 2,
- Елизаветино – 1;
Киришский район:
- Кириши – 3;
Лодейнопольский район:
- Старая Слобода – 1;
Ломоносовский район:
- Ропша – 1,
- Разбегаево – 1;
Подпорожский район:
- Кузра – 1.