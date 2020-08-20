Ленобласть и Петербург сообща становятся безопаснее

Создание единой информационной среды Петербурга и Ленобласти в сфере безопасности обсудили на заседании Координационного совета двух регионов
Соглашение об информационном взаимодействии регионов было подписано в августе 2019 года. С тех пор проведена масштабная работа по интеграции Систем-112, видеонаблюдения и фиксации транспортных правонарушений. Объединение позволяет повысить оперативность и качество оказания экстренной помощи жителям приграничных районов, а также делает эффективнее взаимодействие органов правопорядка соседних субъектов.
В тестовом режиме из Системы-112 Ленобласти в Систему-112 Петербурга передано 52 тысяч обращений граждан, получено 60 тысяч обращений. Реализован пилотный проект по интеграции систем фотовидеофиксации, также на территории регионов реализуется проект «Безопасный город».
Также сегодня, 20 августа, на Координационном совете обсудили планы по ремонту дорог, вопрос патентов для трудовых мигрантов и вопрос социальной политики двух регионов. По словам главы Ленобласти Алекандра Дрозденко, она должна быть приведена «к единому знаменателю», потому что по социальным подходам “не надо делить население на городское и областное”.