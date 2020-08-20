Ленобласть и Петербург сообща становятся безопаснее

Создание единой информационной среды Петербурга и Ленобласти в сфере безопасности обсудили на заседании Координационного совета двух регионов

Соглашение об информационном взаимодействии регионов было подписано в августе 2019 года. С тех пор проведена масштабная работа по интеграции Систем-112, видеонаблюдения и фиксации транспортных правонарушений. Объединение позволяет повысить оперативность и качество оказания экстренной помощи жителям приграничных районов, а также делает эффективнее взаимодействие органов правопорядка соседних субъектов.

В тестовом режиме из Системы-112 Ленобласти в Систему-112 Петербурга передано 52 тысяч обращений граждан, получено 60 тысяч обращений. Реализован пилотный проект по интеграции систем фотовидеофиксации, также на территории регионов реализуется проект «Безопасный город».

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Также сегодня, 20 августа, на Координационном совете обсудили планы по ремонту дорог, вопрос патентов для трудовых мигрантов и вопрос социальной политики двух регионов. По словам главы Ленобласти Алекандра Дрозденко, она должна быть приведена «к единому знаменателю», потому что по социальным подходам “не надо делить население на городское и областное”.