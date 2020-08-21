На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 21 августа

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 21 августа ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.

Р-21 «Кола»:

км 174 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00.

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

М-10 «Россия»:

км 633 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00.

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

А-181 «Скандинавия»:

км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;

подъезд к г. Выборг № 2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;