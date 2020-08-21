На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 21 августа

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 21 августа ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
  • км 174 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
  • км 633 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • подъезд к г. Выборг № 2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00.

А-181 «Магистральная»:

  • км 75-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 67-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 17-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

  • км 56-58, ограничение движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00;
  • км 157-159, ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
  • км 67-97, ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.