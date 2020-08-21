В Петербурге на вокзале задержали мужчину с амфетамином

Накануне транспортные полицейские задержали на Ладожском вокзале в Петербурге мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Вскоре у него нашли наркотик.

Подозреваемым оказался 29-летний мужчина. У него в сумке во время досмотра нашли пакетик с бежевым веществом, после чего владелец признался, что взял запрещенное из «закладки» на путях. Его доставили в дежурную часть для составления административного протокола.

Экспертиза опознала в содержимом пакетика амфетамин (2,72 грамма). На мужчину за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.