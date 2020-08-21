Жителям Тихвина временно отключат горячую воду с 24 августа

Замена крановых узлов на газораспределительной сети в Тихвине оставит местных жителей без горячей воды с 24 по 27 августа.

Необходимость работ вызвана 30-летней эксплуатацией крановых узлов, которые больше не отвечают требованиям безопасности, сообщает пресс-служба районной администрации.

Газ отключат во всем городе с 24 по 27 августа, однако на улицах будут стоять машины, которые закачают газ в сети. Горячую воду при этом компенсировать не удастся.