МЧС предупреждает жителей Ленобласти о тумане, ливнях и грозах 22-24 августа

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области ночью 22 августа ждет туман.

При этом 23 и 24 августа синоптики обещают в отдельных районах ливни и грозы с порывистым ветром.

Рекомендации для населения

МЧС рекомендует с учетом сложившейся метеорологической обстановки воздержаться от походов в лес и выхода на водные объекты.

Основные правила для безопасной езды в тумане

Основной залог безопасной езды в тумне — значительное снижение скоростного режима. Скорость машины должна быть меньше половины показателя расстояния видимости (если видимость не более 20 метров, то скорость не должна быть более 10 км/ч).

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных. А вот включать дальний свет фар категорически запрещается.

Автомобилистам следует воздержаться от обгонов, перестроений, опережений. Дистанцию от впереди идущих машин нужно держать ощутимо больше, чем в обычных условиях.

Рекомендации для населения при сильном дожде, ливне

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. МЧС также напоминает о следующих правилах безопасности: