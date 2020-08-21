Сегодня, 21 августа, в Петербурге состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с запахами. Участие приняли представили комитета по природопользованию, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Члены рабочей группы должны координировать действия между собой по вопросам неприятных запахов, которые беспокоят петербуржцев. Эта проблема отмечается практически во всех районах города, однако самая острая — в Невском.

Отсутствие понятия «запах» на законодательном уровне осложняет процесс, считают участники совета. Они будут обмениваться информацией раз в две недели. В ближайшее время будет привлечена лаборатория.