Массовая авария на КАД, новые зараженные: главное в Ленобласти за 24 августа

Сегодня, 24 августа, на КАД произошла массовая авария, стали известны подробности задержания педофила из Разметелево. Появилась информация о новых зараженных коронавирусом и о росте зарплаты в регионе.

Волхов получит архитектурные формы

Специалисты творческих профессий, горожане, а также заинтересованные в продвижении и вложении в искусство встретились в Волхове в парке «Ильинский» на арт-фестивале «Точка искусства будущего». Там же состоялся конкурс малых архитектурный форм для Расстанной площади, по итогам которого жители выбрали понравившиеся им объекты, которые могут быть установлены в дальнейшем. Победил проект «Рыбопровод» автора Ивана Зубарева, посвященный отважным мечтателям — его связали со строителями Волховской ГЭС, работающей более 90 лет.

Почетные семьи получили награды

Сегодня, 24 августа, в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске 16 семей наградили дипломами «Почетная семья Ленинградской области». Некоторые получили и другие подарки. Например, две многодетные семьи, воспитывающие семерых детей, получили микроавтобусы (такая практика существует с 2016 года, всего обеспечено 59 семей), а Анатолию и Екатерине Банниковых из Тихвинского района, ставшими родителями тройни, вручили сертификат на приобретение жилья на 3 млн рублей (такие сертификаты за все время получили 20 семей).

Массовая авария на КАД

Сегодня днем, около 14 часов, на 48 км КАД во Всеволожском районе произошла авария. Участниками стали девять автомобилей, в том числе бензовоз.

Автомобиль Skoda врезался в грузовик Volvo. Затем оба автомобиля пробили ограждение, выехали на встречку и столкнулись с семью автомобилями. В результате на месте от полученных травм погиб один человек — водитель «Газели», возраст которого устанавливается. Еще пять человек с различными травмами доставлены в медицинские учреждения.

Новые зараженные

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 27 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Общее число заболевших — 6 596. Выздоровели — 4 435, умерли — 74.

В России за сутки подтверждены 4 744 случая новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них 1 100 случаев (23,2%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 961 493 человек.

Педофил из Разметелево

Задержан педофил, 22 августа надругавшийся над 15-летней школьницей в Разметелево Всеволожского района. Педофил силой принудил девочку к оральному сексу. В процессе она оцарапала ему половой орган брекетами. Когда педофил попытался изнасиловать ее, девочке удалось вырваться и убежать.

Подозреваемый задержан – им оказался 33-летний, ранее неоднократно судимый мужчина. Его опознала пострадавшая. Еще одно доказательство его виновности – та самая царапина.

Рост зарплаты

В Ленинградской области средняя зарплата выросла на 2,5%. По информации Петростата, также вырос оборот розничной торговли и производимой продукции.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам первого полугодия составила 47198 рублей, рост – 2,5% к январю-июню 2019 года.

В январе – июле 2020 года оборот розничной торговли составил 262,4 млрд рублей (на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Объем производства продукции сельского хозяйства в январе-июле 2020 года составил 41 млрд рублей (рост на 0,8%).