В России хотят упростить продажу алкоголя

Минпромторг предлагает снизить размер госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя. Текущая пошлина — 5,4 тысячи рублей, ее планируется сократить до тысячи.

Отмечается, что сегодня действует система, при которой крупные торговые сети и небольшой сельский магазин, который существует в единственном числе, платят государству пошлину в одинаковом размере, в результате чего создаются неравные условия.

Министерство захотело упростить условия продажи для предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку многие закрылись в 2015 году после увеличения размера пошлины. Однако снижение госпошлины может сократить поступления в региональные бюджеты на 1,5-2,7 миллиарда рублей в год.

Закон может вступить в силу 1 января 2021 года.