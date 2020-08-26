Фестиваль «Ладожская рыба» состоится на этой неделе в Новой Ладоге

В последние выходные лета жителей Ленобласти ждёт трёхдневный фестиваль рыбного промысла. В этом году он носит название «Ладожская рыба», но, по сути, остаётся всем известным и любимым фестивалем «Корюшка идёт!».

Фестиваль начнётся в пятницу, 28 августа, с деловой части. На этом этапе будут осуждаться развитие города, гастрономических брендов и туристических направлений.

Во второй день фестиваля, 29 августа, запланирована основная, развлекательная часть мероприятия. По словам председателя комитета по культуре Ленинградской области Владимира Цоя (на пресс-конференции в ТАСС), не смотря на то, что корюшка уже закончилась, фестиваль все равно решено было провести.

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