Для ледовых арен «Кириши» и «Ладога Арена» закупили оборудования на 25 млн рублей

Для катков в Киришском и Всеволожском районах правительством региона приобретено новое оборудование для обслуживания ледового покрытия.
Для ледовых арен «Кириши» и «Ладога Арена» в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» закуплены станки для заточки коньков, самоходные ледозаливочные машины и оборудование для подрезки льда у борта, станки для заточки ножей самоходной ледозаливочной машины.
Общая сумма составила 25 млн руб., из которых 12,3 млн рублей выделены из бюджета Ленобласти.
Как уже ранее писал ivbg.ru, по программе «Газпром — детям» в Металлострое появится физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, бассейнами, тренажерными залами и помещениями для групповых занятий. Также стало известно, как будет выглядеть ледовая арена в Волхове. Местным жителям было предложено в группе районной администрации во «ВКонтакте» выбрать понравившийся вариант.