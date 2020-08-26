Четыре фестиваля пройдут в последние дни лета в Новой Ладоге

«Ладожская рыба», «Аллея славы – чудо-богатыри Суворова», «Никольские дни на Ладоге» и «Точка Искусства Будущего» ждут гостей 29 и 30 августа

«Ладожская рыба» — это всем известным и любимым фестивалем «Корюшка идёт!», переименованный в этом году, будет идти три дня. Гостей мероприятия ждут конкурсы, мастер-классы, показательные выступления маломерных судов и выступление российской рок-группы «Сурганова и Оркестр».

Стоит отметить, что в прошлом году фестиваль «Корюшка идет!» собрал жителей из всех районов Ленинградской области. Уже ранним утром были открыты тематические площадки. Также «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.

Вам будет интересно На «Корюшка идет!» в Новой Ладоге выберут лучшего рыбака Традиционный фестиваль «Корюшка идет!» пройдет с 28 по 30 августа в Новой Ладоге. Во время фестиваля состоится конкурс любительской рыбалки. Соревнования... 11.08.2020 234

29 августа на территории Суворовского сквера состоится масштабный исторический фестиваль, посвященный 290-летию со дня рождения великого русского полководца А.В. Суворова — «Аллея славы — чудо-богатыри Суворова».

Еще один фестиваль, который пройдет в эти дни в Новой Ладоге — «Никольские дни на Ладоге». По традиции праздник начнется с Божественной Литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы, возглавит которую митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Затем участники мотопробега проедут до братского кладбища, где вместе с духовенством Санкт-Петербургской митрополии возложат цветы к братским могилам.

Красочным событием Дня города станет фестиваль арт-туризма «Точка Искусства Будущего», который также пройдет 29 августа в Новой Ладоге. Жителей и гостей города познакомят с stree-art, перфомативными формами, арт-танцевальными постановками, инсталляциями, уличной галерей современной живописи. Также на набережной будут установлены арт-лабиринты музея и конечно сцена с современной музыкой.