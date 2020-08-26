Массовое тестирование учителей и новые зараженные: главное в Ленобласти за 26 августа

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 26 августа.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки зафиксированы 30 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших — 6 656. Выздоровели — 4 494, умерли — 74.

238 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья

Большая часть семей уже реализовала свои сертификаты. Сумма по ним составила 358 млн рублей. В 2021 году предусмотрены субсидии для 265 молодых семей.

Учителей начали тестировать на коронавирус

Всего за счет областного бюджета планируется проверить около 15 тысяч педагогов Ленобласти. Чтобы успеть к началу учебного года, тестирования будут проводить и в субботу.

В последние дни лета в Новой Ладоге пройдут четыре фестиваля

29 и 30 августа жителей и гостей Ленобласти приглашают посетить:

всем известный и любимый фестиваль «Корюшка идет!», переименованный в этом году в “Ладожскую рыбу”;

масштабный исторический фестиваль, посвященный 290-летию со дня рождения великого русского полководца А.В. Суворова, “Аллея славы — чудо-богатыри Суворова”;

“Никольские дни на Ладоге”, по традиции праздник начнется с Божественной Литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы;

фестиваль арт-туризма “Точка Искусства Будущего”.

В Пикалево открылась кондитерская фабрика “Ф.Скрупской”

Планируемая мощность производства на фабрике “Ф.Скрупской” — 900 тонн готовой продукции в год — это сладкие снеки — кукурузное драже в шоколаде. Было создано 27 рабочих мест, средняя заработная плата сотрудников составляет 53,5 тысячи рублей.