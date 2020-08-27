Петербурженка попросила полицию найти сбежавшего со свадьбы супруга

В полицию Санкт-Петербурга 26 августа обратилась женщина 1969 года рождения. Она попросила найти ее мужа, который сразу после регистрации брака ушел за забытым в ЗАГСе паспортом и не вернулся.

Петербурженка сообщила, что сразу после росписи в ЗАГСе они сели в такси. Уже в пути муж попросил остановить автомобиль и ушел за якобы забытым в ЗАГСе паспортом. Больше супруги не виделись.

Мужчина регулярно звонит и требует развод, однако адреса своего проживания не сообщает. Женщина попросила полицию установить местонахождение мужа. Это нужно, чтобы расторгнуть брак.