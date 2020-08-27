В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

Лидер “Справедливой России” Сергей Миронов отреагировал на выявленные Счетной палатой нарушения, призвав ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР). Он предложил платить пенсии напрямую из бюджета.

Депутат заявил, что ПФР является «ненужным посредником» между бюджетом страны и пенсионерами.

“Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии?” — Считает Миронов.

Напомним, что Счетная палата выявила многочисленные нарушения в работе Пенсионного фонда. В течение долгого времени продолжали начислять пенсии умершим россиянам, в то время как другим не начислялись доплаты.