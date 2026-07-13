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Новости Социум

В Гатчинском округе привели в порядок жилой дом после вмешательства прокуратуры

Ранее жители многоквартирного дома жаловались на разрушение конструктивных элементов.

В поселке Елизаветино Гатчинского округа привели в порядок многоквартирный дом после жалоб жителей. Об этом 13 июля сообщает прокуратура Ленинградской области.

«Гатчинская городская прокуратура провела проверку по обращению жительницы посёлка Елизаветино о нарушениях, допущенных управляющей компанией ООО «ЖКХ «Сиверский» при содержании многоквартирного дома № 1 по Дылицкому шоссе», — указано в сообщении.

По итогам проверки надзорное ведомства выявило разрушения крыши, фасада и цоколя, повреждения полов и ступеней, а также износ окрасочного слоя стен. После вмешательства прокуратуры дом привели в нормативное состояние.

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Теги

Гатчинский округ прокуратура
Новости Социум

Найден способ выявлять хладнокровных убийц по анализам

Ученые обнаружили особенности структуры мозга, которые могут быть связаны со склонностью к преднамеренному убийству. Исследование опубликовано в журнале Aggression and Violent Behavior.

Исследователи изучили результаты МРТ 37 человек, обвиняемых в убийствах, и выявили различия в миндалевидном теле – участке мозга, участвующем в обработке эмоций и распознавании страха.

У впоследствии осужденных участников объем миндалевидного тела оказался почти на 6% меньше, чем у людей из контрольной группы. Наиболее выраженные различия выявили у тех, кто заранее планировал преступление. В этой группе объем миндалевидного тела был меньше на 14,3%.

По словам ведущего автора исследования, профессора Пенсильванского университета Адриана Рейна, у таких людей могут быть слабее выражены эмоциональные реакции, связанные с заботой о других.

Также ученые обнаружили у совершивших убийства участников меньший объем латеральной орбитофронтальной коры. Этот участок мозга связывают в том числе с переживанием чувства вины. Люди с меньшим объемом миндалевидного тела чаще демонстрировали психопатические черты, включая эмоциональную поверхностность и отсутствие раскаяния.

Авторы работы подчеркнули, что особенности мозга являются лишь одним из возможных факторов риска и не позволяют точно предсказывать преступное поведение.

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наука

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