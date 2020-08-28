Выручка отелей Ленобласти сохранилась практически на уровне прошлого года, несмотря на пандемию

Выручка отелей Ленинградской области составила всего лишь на 5% меньше, чем в 2019 году.

По информации издания «Известия», туристическая отрасль России заработала вдвое меньше, чем в аналогичный период 2019 года, следует из данных об оборотах отрасли.

Несмотря на проблемы в отрасли, в общем, по стране, выручка отелей Ленобласти составила лишь на 5% меньше, чем в 2019 году, в июле и первой половине августа уже в этом году.

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Такая статистика говорит о том, что, несмотря на пандемию и кризис туристическая отрасль продолжает развиваться и в Ленобласть приезжают туристы, поддерживая экономику региона.