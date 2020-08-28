Как будут работать российские школы в новом учебном году

Роспотребнадзор в преддверии 1 сентября опубликовал свод антиковидных правил для школ в новом учебном году.

проведение противоэпидемиологических мероприятий: уборка, проветривание, дезинфекция, измерение температуры школьников;

при входе и в туалетах должны быть установлены дозаторы с антисептиком;

за каждым классом закрепить собственный кабинет для занятий, собственное время начала уроков и перемен;

по возможности школы могут сокращать число учащихся в одном классе;

ребенок будет сидеть за партой один, при этом для размещения учеников используют “зигзагообразную рассадку”;