Как будут работать российские школы в новом учебном году

Роспотребнадзор в преддверии 1 сентября опубликовал свод антиковидных правил для школ в новом учебном году.
С 1 сентября в школах запрещено:
- проводить массовые мероприятия;
- создавать массовое нахождение учеников в коридорах;
- проводить очные родительские собрания.
Общие рекомендации для школ:
- проведение противоэпидемиологических мероприятий: уборка, проветривание, дезинфекция, измерение температуры школьников;
- при входе и в туалетах должны быть установлены дозаторы с антисептиком;
- за каждым классом закрепить собственный кабинет для занятий, собственное время начала уроков и перемен;
- по возможности школы могут сокращать число учащихся в одном классе;
- ребенок будет сидеть за партой один, при этом для размещения учеников используют “зигзагообразную рассадку”;
- если у одного из школьников будет обнаружен COVID-19, все его одноклассники будут обязаны уйти на двухнедельный карантин.
Напомним, в Ленобласти перед началом учебного года проходит массовое тестирование учителей на коронавирус. Торжественные линейки в областных школах состоятся, но по некоторым правилам:
- линейки 1 сентября будут длиться не более 30 минут;
- при хорошей погоде их проведут на свежем воздухе
- ограничение количества участников – не более 120 человек одновременно.