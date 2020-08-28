Как будут работать российские школы в новом учебном году

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор в преддверии 1 сентября опубликовал свод антиковидных правил для школ в новом учебном году. 

С 1 сентября в школах запрещено: 
  • проводить массовые мероприятия;
  • создавать массовое нахождение учеников в коридорах;
  • проводить очные родительские собрания.
Общие рекомендации для школ:
  • проведение противоэпидемиологических мероприятий: уборка, проветривание, дезинфекция, измерение температуры школьников;
  • при входе и в туалетах должны быть установлены дозаторы с антисептиком;
  • за каждым классом закрепить собственный кабинет для занятий, собственное время начала уроков и перемен;
  • по возможности школы могут сокращать число учащихся в одном классе;
  • ребенок будет сидеть за партой один, при этом для размещения учеников используют “зигзагообразную рассадку”;
  • если у одного из школьников будет обнаружен COVID-19, все его одноклассники будут обязаны уйти на двухнедельный карантин.
Роспотребнадзор

Напомним, в Ленобласти перед началом учебного года проходит массовое тестирование учителей на коронавирус. Торжественные линейки в областных школах состоятся, но по некоторым правилам: 

  • линейки 1 сентября будут длиться не более 30 минут;
  • при хорошей погоде их проведут на свежем воздухе
  • ограничение количества участников – не более 120 человек одновременно.

 