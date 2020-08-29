Пенсионерка из Выборга лишилась 20 тысяч рублей после визита мошенника

В четверг, 27 августа, в полицию Выборга обратилась 98-летняя местная жительница — участник Великой Отечественной войны. Она заявила, что стала жертвой мошенника.

По словам потерпевшей, чуть ранее в ее квартиру позвонил неизвестный и сообщил, что ему необходимо установить пожарную сигнализацию. Женщина впустила гостя и спустя время после его ухода обнаружила пропажу 20 тысяч рублей.

Полицейские благодаря отпечаткам пальцев установили, что они совпадают с отпечатками 56-летнего уроженца Молдавии, проживающего в Выборге. Ведется розыск.

Возбуждено уголовное дело.