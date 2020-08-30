Предпринимательница из Петербурга, перепродававшая маски, лишилась 8 млн рублей

Накануне в полицию обратилась индивидуальный предприниматель. Женщина заявила, что из ее квартиры на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге пропали 8 млн рублей.

Отмечается, что деньги принадлежали ИП. Потерпевшая занималась перепродажей медицинских масок и перчаток. Незадолго до случившегося женщина перевела 8 млн рублей на счет другого малознакомого предпринимателя, а тот, в свою очередь, обналичил эту сумму и передал потерпевшей, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Гражданка принесла деньги домой и спустя время обнаружила их пропажу. Входная дверь в парадную оборудована камерой видеонаблюдения, однако просмотр записи оказался безрезультатным.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.