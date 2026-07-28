Следствие возбудило еще два уголовных дела в отношении Федора Мехнина, ранее арестованного по обвинению в убийстве 12-летней Миланы в Тосненском районе Ленобласти.

Новые эпизоды расследуются по статье о насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, потерпевшей стала родственница обвиняемого. На тот момент девочке было всего 9 лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые следственные действия, пишет «Фонтанка».

Напомним, 12-летняя девочка пропала в одном из СНТ Тосненского района 2 июля, спустя сутки тело со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе. По версии следствия, он нанес ребенку почти 30 ножевых ударов, а затем придушил лямкой рюкзака. Мужчину отправили под стражу до 3 сентября.