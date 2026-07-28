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Еще два эпизода вменяют обвиняемому по делу об убийстве 12-летней Миланы в Тосненском районе

Следствие возбудило еще два уголовных дела в отношении Федора Мехнина, ранее арестованного по обвинению в убийстве 12-летней Миланы в Тосненском районе Ленобласти.

Еще два эпизода вменяют обвиняемому по делу об убийстве 12-летней Миланы в Тосненском районе - По данным следствия, потерпевшей по новым уголовным делам стала родственница обвиняемого. На тот мом
Фото: СК РФ

Новые эпизоды расследуются по статье о насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, потерпевшей стала родственница обвиняемого. На тот момент девочке было всего 9 лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые следственные действия, пишет «Фонтанка».

Напомним, 12-летняя девочка пропала в одном из СНТ Тосненского района 2 июля, спустя сутки тело со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе. По версии следствия, он нанес ребенку почти 30 ножевых ударов, а затем придушил лямкой рюкзака. Мужчину отправили под стражу до 3 сентября.

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06.07.2026
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Теги

насильственные действия Ленобласть Тосненский район
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Пенсионеры, студенты и многодетные смогут получать льготы по карте «Мир»

С 1 августа 2026 года в России стартует эксперимент, в рамках которого социальные льготы можно будет получать с помощью банковской карты «Мир». Пилотный проект продлится до 31 марта 2027 года, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Фото: Freepik.

Участниками эксперимента станут многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты. Для получения льгот потребуется привязать карту «Мир» к учетной записи на портале «Госуслуги». После этого система автоматически определит все положенные человеку меры поддержки.

Как сообщили в правительстве, с помощью карты можно будет пользоваться льготным проездом в городском и пригородном транспорте, получать скидки в аптеках и магазинах, а также посещать учреждения культуры на льготных условиях. К системе подключат не только государственные сервисы, но и коммерческие организации.

Теги

эксперимент правительство льготы карта МИР

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