Смертельная авария в Буграх стала уголовным делом

В пятницу вечером, 28 августа, в Буграх Всеволожского района на Бетонной дороге произошла авария. Автомобиль ВАЗ-21101, двигаясь в Мурино, врезался в припаркованную справа по ходу движения легковушку Zotye.

У 36-летнего водителя отечественной легковушки не было водительского удостоверения, более того, он был пьян. За рулем припаркованного автомобиля сидел 48-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получили пассажиры ВАЗ: мужчина 1965 года рождения скончался на месте, мужчина 1987 года рождения с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело. Водитель отечественного автомобиля получил подписку о невыезде.