В Ленобласти подвели итоги конкурса #МоядушаЛенобласть

Лауреаты конкурса, стартовавшего 29 июля на странице «Ленинградская область» в социальной сети ВКонтакте, получат памятные призы.

Список победителей уже опубликован в группе «Ленинградская область«. Победители конкурса получат замечательные памятные призы.

Напомним, что День рождения Ленобласти в 2003 и 2013 годах отмечали в Старой Ладоге, в 2004 и 2015-м — в Тихвине, а в 2007 и 2017-м — в Гатчине, в 2018 году в Выборге, а в 2019 — Бокситорорск, где прошел парад Олимпийцев, до которого глава Ленобласти с чемпионами высадили Аллею Спорта. Статусом столицы на 2020 год наделен Всеволожск, на 2021 год – Тосно. Теперь видимо в Тосно праздник пройдет 2022 году. Но из-за эпидемии COVID-19 празднование во Всеволожске отменили, тем самым сдвинув график. Теперь во Всеволожске День Рождения области отметят в 2021 год.