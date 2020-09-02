200 любителей приняли участие в трейл забеге по экотропам Ленобласти

Легкоатлетический забег прошел в рамках бизнес-форума «Энергия возможностей».

Сегодня впервые в Ленобласти состоялся легкоатлетический забег по экотропам Гряда Вярямянселькя, Колтушские и Токсовские высоты для предпринимателей и всех, кто планирует открыть свое дело. С этого мероприятия стартовал трехдневный ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей».

Всем участникам вручили памятные сертификаты, а победители забегов среди мужчин и женщин награждены медалями.

Напомним, что предпринимателей Ленобласти приглашают помериться силами на Гонке победителей. Спортивной форум пройдет на полигоне Каменка (Выборгский район) 4 сентября с 10.00 до 17.00. Старт команд, в каждой из которых будет не более 5 человек, состоится сразу после торжественного открытия. Определить сильнейших спортсменов поможет непростая полоса препятствий с барьером из сена, переносом шин, прыжками в бездну, коварной паутиной, наклонной стеной и взятием крепости. Регистрация уже доступна по ссылке. Ознакомиться с программой можно тут.