Губернатор Ленобласти дал интервью юным журналистам

Юные журналисты из разных районов Ленобласти приняли участие в пресс-завтраке с главой региона и задали интересующие их вопросы.

Вопросы были разными: сложно ли быть губернатором, как добиться успехов, будут ли целевые направления от Ленобласти для факультетов журналистики и многие другие.

“Для меня быть губернатором — это постоянно участвовать в жизни региона, это круглосуточная работа без выходных. Я не могу закрыть кабинет или выключить станок и уйти домой, я всегда включен в процесс”, — поделился Александр Дрозденко.

Он ответил на все интересующие детей вопросов, а в конце беседы расспросил о планах и сказал напутственные слова подрастающему поколению.