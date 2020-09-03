Александр Дрозденко подписал соглашение о сотрудничестве Ленобласти и Альфа-Банка

Подписи под документом поставили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и президент АО Альфа-Банк Олег Сысуев в рамках VI бизнес-форума Ленинградской области «Энергия возможностей».

Соглашением предусмотрено сотрудничество в интересах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 47 региона, расширения доступа к финансовым ресурсам за счет обеспечения доступности гарантийной поддержки, широкого информирования по вопросам кредитования, банковского сопровождения, реализации программ кредитования физических лиц. А также проведения совместных мероприятий по актуальным вопросам финансово-банковской деятельности.

Организаторами форума «Энергия Возможностей», который проводится в регионе с 2015 года и будет одинаково полезен как начинающим, так и матерым предпринимателям, являются комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти, а также Фонд поддержки предпринимательства 47 региона.

Напомним, что предпринимателей Ленобласти приглашают помериться силами на Гонке победителей. Спортивной форум пройдет на полигоне Каменка (Выборгский район) 4 сентября с 10.00 до 17.00. Старт команд, в каждой из которых будет не более 5 человек, состоится сразу после торжественного открытия. Определить сильнейших спортсменов поможет непростая полоса препятствий с барьером из сена, переносом шин, прыжками в бездну, коварной паутиной, наклонной стеной и взятием крепости. Регистрация уже доступна по ссылке. Ознакомиться с программой можно тут.