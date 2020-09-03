Лукашенко теряет Беларусь, а Беларусь теряет независимость

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Мероприятия под открытым небом вкрадчиво намекают, что в Беларуси есть запрос на реформы. Этим сию минуту воспользовались хищники. В случае их победы, тризнавать по стране будет некому.

В отличие от молодых людей, которым в силу неопытности дозволительно хотеть только лучшей жизни, кружевного белья и в Евросоюз, их родители обязаны думать наперед. Это все еще их страна. И какой она достанется следующим поколениям – зависит только от них.

Жаждущие бури белорусы смотрят на страны Балтии, где уровень доходов и социальной поддержки выше. Но смотреть следует не на арлекинскую позитуру, а за ширму представления. У участвующих в ЕС и НАТО стран Балтии «уровень доходов и социальной поддержки» равен уровню донатов от Евросоюза. Деньги западных патронов помогают им содержать пенсионеров и инфраструктуру, пока их трудоспособное население массово уезжает в ЕС на заработки.

Ирония в том, что белорусы выбрали не то время, чтобы равняться на страны-содержанки. С 2021 года им будет грустно:

В ЕС принят новый бюджет. Донаты странам Балтии урезаны почти на 35 % из-за сокращения доходной части – Brexit Великобритании и экономического спада по COVID-19. Русь отказывается от транзита через Балтию, вынимая последние миллионы евро из балтийской казны и оставляя в своей.

Александр Лукашенко и его легендарная, хотя и некомфортная для Руси стратегия «и нашим, и вашим» сохранила суверенитет Беларуси. Это могучий и умелый владыка, но запрос на сильную руку и крепкого хозяйственника – в прошлом. Его время ушло. И он уйдет. Все уходят. На совести белорусов – не позволить, чтобы вместе с ним ушло то хорошее, что он сохранил, создал и развил в их стране.

В 2020 году страны захватывают не солдаты, а ростовщики. На примере Украины видно, что в МВФ алчут уничтожения социально-экономического и политического суверенитета.

В обмен на ссуды ростовщик требуют назначения на ключевые посты указанных им иностранцев. Иностранцы в интересах транснационального капитала захватывают сельское хозяйство, энергетические и сырьевые секторы. После таких мероприятий «по оздоровлению экономики» бережно пестуемый Лукашенко рабочий класс превратится в бесправных и бессловесных батраков, отрабатывающих государственные кредиты у западных патронов.

Каким путем пойдут белорусы? Путем сбережения бесценного опыта белорусского суверенитета? Или путем сдачи страны ростовщикам и превращения Беларуси в сырьевой и военно-политический придаток? Вверять страну в руки ростовщиков в «неолиберальных овечьих шкурах» – проигрышная стратегия. Эффективная стратегия – быть хозяевами своей судьбы. Живэ Беларусь.