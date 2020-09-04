Тайский холдинг вложит в птицепром Ленобласти 5 млрд рублей

Агропромышленный холдинг CPF планирует построить комплексы по выращиванию цыплят-бройлеров в Кировском районе и производству инкубационного яйца в Тосненском районе.
Два инвестиционных соглашения подписали сегодня в рамках «Агрорусь» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и исполнительный директор АО «Птицефабрика «Северная» Валерий Кривоносов.
Всего в ходе выставки планируется подписать ряд инвестиционных соглашений почти на 10 млрд рублей с ведущими мировыми агротехническими компаниями. Так уже подписано соглашение на предоставление 5% скидки аграриям Ленобласти при покупке трактора «Кировец«.
Отметим, что во время XXVII международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» Ленобласть подписала 6 инвестиционных соглашений на общую сумму 7 млрд рублей.
Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, агропромышленный комплекс Ленобласти показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 млрд рублей.