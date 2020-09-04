Тайский холдинг вложит в птицепром Ленобласти 5 млрд рублей

Агропромышленный холдинг CPF планирует построить комплексы по выращиванию цыплят-бройлеров в Кировском районе и производству инкубационного яйца в Тосненском районе.

Два инвестиционных соглашения подписали сегодня в рамках «Агрорусь» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и исполнительный директор АО «Птицефабрика «Северная» Валерий Кривоносов.

«В первые месяцы коронавирусной пандемии я посетил «Северную» и убедился в высокой культуре производства, соблюдении всех санитарных норм и заботливом отношении к трудовому коллективу. Поэтому понимаю, что инвестиции, о которых мы подписали соглашения, будут вложены эффективно. Новые мощности — это новые рабочие места, увеличение производства, повышение рентабельности и, что особенно важно, немалые налоговые отчисления в бюджеты», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Всего в ходе выставки планируется подписать ряд инвестиционных соглашений почти на 10 млрд рублей с ведущими мировыми агротехническими компаниями. Так уже подписано соглашение на предоставление 5% скидки аграриям Ленобласти при покупке трактора «Кировец«.

Отметим, что во время XXVII международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» Ленобласть подписала 6 инвестиционных соглашений на общую сумму 7 млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, агропромышленный комплекс Ленобласти показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 млрд рублей.