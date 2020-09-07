«Вело-47» прошел в Гатчине. Участники опробовали «умные» велосипеды — смартбайки

Стартовали участники от стелы «Город воинской славы» к монументу «Воинам-освободителям Гатчины в годы Великой Отечественной войны»

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в заезде приняли участие глава администрации МО Гатчинский муниципальный район Людмила Нещадим, глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, депутаты ЗакС Александр Русских и Сергей Коняев, директор «47РУБЕЖ» Евгений Войтов и ребята из Молодежного парламента Ленинградской области.

Стартовали участники от стелы «Город воинской славы» к монументу «Воинам-освободителям Гатчины в годы Великой Отечественной войны», далее маршрут прошел через мемориал воинской славы на ул. Солодухина и снова привел к стеле воинской славы, где прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов.

Александр Русских поблагодарил организаторов «Вело-47», отметил большой вклад Молодежного парламента, который сформулировал идеологическую основу проекта.

«Велофестиваль мы проводим в памятный год, 75-летия Победы, таким образом мы отдаем дань павшим героям и вносим лепту в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Кроме того, велосипеды являются более экологичным и сохраняющим здоровье людей транспортом, то есть мы способствуем популяризации здорового образа жизни», — подчеркнул депутат.

По словам члена Молодежного парламента Алины Коняевой, этот проект — не только праздник, но и поддержка развития велосипедной культуры, масштабное велосипедное событие в Ленинградской области.

«С каждым мероприятием я вижу всё больше людей, которые выбирают активный образ жизни и альтернативный экологически чистый транспорт», — поделилась она.

«Умные» велосипеды — смартбайки — это многофункциональные, высокотехнологичные механизмы, предлагающие велосипедисту множество мультимедийных возможностей. Особое внимание инженеры, работающие над этим пока что необычным видом транспорта, уделяют безопасности.

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Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке консультативно-совещательных органов при Законодательном собрании и комитета по печати Ленобласти.

Как уже ранее писал ivbg.ru, летом 2019 году участие в велопробеге Ивангород-Нарва приняли депутаты областного парламента Олег Зеваков, Сергей Коняев, Александр Русских, сотрудники аппарата областного парламента, руководство администрации Ивангорода, члены Консультативного совета предпринимателей при Заксобрании Ленобласти, Молодежного парламента и Общественной палаты, молодежь 47 региона. Которые отметили, что велосипедизация — это ключ к развитию туризма в Ленобласти.