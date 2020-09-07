«Вело-47» прошел в Гатчине. Участники опробовали «умные» велосипеды — смартбайки

Стартовали участники от стелы «Город воинской славы» к монументу «Воинам-освободителям Гатчины в годы Великой Отечественной войны»
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в заезде приняли участие глава администрации МО Гатчинский муниципальный район Людмила Нещадим, глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, депутаты ЗакС Александр Русских и Сергей Коняев, директор «47РУБЕЖ» Евгений Войтов и ребята из Молодежного парламента Ленинградской области.
Стартовали участники от стелы «Город воинской славы» к монументу «Воинам-освободителям Гатчины в годы Великой Отечественной войны», далее маршрут прошел через мемориал воинской славы на ул. Солодухина и снова привел к стеле воинской славы, где прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов.
Александр Русских поблагодарил организаторов «Вело-47», отметил большой вклад Молодежного парламента, который сформулировал идеологическую основу проекта.
По словам члена Молодежного парламента Алины Коняевой, этот проект — не только праздник, но и поддержка развития велосипедной культуры, масштабное велосипедное событие в Ленинградской области.
«Умные» велосипеды — смартбайки — это многофункциональные, высокотехнологичные механизмы, предлагающие велосипедисту множество мультимедийных возможностей. Особое внимание инженеры, работающие над этим пока что необычным видом транспорта, уделяют безопасности.
Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке консультативно-совещательных органов при Законодательном собрании и комитета по печати Ленобласти.
Как уже ранее писал ivbg.ru, летом 2019 году участие в велопробеге Ивангород-Нарва приняли депутаты областного парламента Олег Зеваков, Сергей Коняев, Александр Русских, сотрудники аппарата областного парламента, руководство администрации Ивангорода, члены Консультативного совета предпринимателей при Заксобрании Ленобласти, Молодежного парламента и Общественной палаты, молодежь 47 региона. Которые отметили, что велосипедизация — это ключ к развитию туризма в Ленобласти.