Под Янино три собаки скончались в страшных муках от отравления

В садоводстве во Всеволожском район после угощения неизвестных людей на иномарке замертво упали дворняги и хаски.

По словам дачников, утром 6 сентября к посту охраны садоводства «Колос» подъехала иномарка Mitsubishi L200 с петербургскими номерами. Из машины вышел мужчина и протянул собакам курицу. Они поели, а потом начали биться в конвульсиях, а из пасти пошла пена. Собаки умирали в течение двух часов в страшных муках. Псы Шарон и Рыжая около семи лет жили у местного поста охраны, они были стерилизованы и чипированы. Отравленную курицу успела лизнуть хаски. Собака тут же рухнула на землю, его отвезли к ветеринару, но к утру ее состояние ухудшилось.

На место приезжал участковый, но, как пишет 47news, он не взял на экспертизу отравленную еду. В администрации поселения пока не в курсе ситуации.