Александр Дрозденко осмотрел ход строительства ФОКа в Светогорске

Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком общей площадью более 3 тысяч квадратных метров откроется уже этой осенью.

«Мы ставим задачей — обеспечить каждый населенный пункт, в зависимости от численности жителей, определенным набором спортивных объектов, чтобы везде у людей был доступ к занятиям физкультурой, спортом, была возможность тренироваться, соревноваться, посмотреть на то, как соревнуются другие», — отметил глава региона.

Александр Юрьевич также отметил, что строительство ФОК идет по графику. В настоящее время здесь ведутся отделочные работы, монтаж инженерных систем и фасадов, а также благоустройство территории.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу. Также в Виллози построят новую школу — администрация в ближайшее время предложит земельный участок.