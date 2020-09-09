Стало известно, где 9 сентября зафиксированы 35 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 35 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 7 121. Выздоровели — 4 754, умерли — 86.

Волховский район:
  • Волхов – 1,
  • Бережки – 1;
Всеволожский район:
  • Всеволожск – 7,
  • Мурино – 3,
  • Кудрово – 5,
  • Воейково – 1,
  • Кузьмоловский – 2,
  • Романовка – 2,
  • им. Свердлова – 1,
  • Красная Заря – 1,
  • Дубровка – 2,
  • Киссолово – 1;
Кингисеппский район:
  • Торма – 1;
Киришский район:
  • Кириши – 1;
Ломоносовский район:
  • Военный городок №5 – 1;
Приозерский район:
  • Пятиречье – 1;
Сланцевский район:
  • Сланцы – 1,
  • Старополье – 1;
Тихвинский район:
  • Тихвин – 2.