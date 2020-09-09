Стало известно, где 9 сентября зафиксированы 35 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 35 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 7 121. Выздоровели — 4 754, умерли — 86.
Волховский район:
- Волхов – 1,
- Бережки – 1;
Всеволожский район:
- Всеволожск – 7,
- Мурино – 3,
- Кудрово – 5,
- Воейково – 1,
- Кузьмоловский – 2,
- Романовка – 2,
- им. Свердлова – 1,
- Красная Заря – 1,
- Дубровка – 2,
- Киссолово – 1;
Кингисеппский район:
- Торма – 1;
Киришский район:
- Кириши – 1;
Ломоносовский район:
- Военный городок №5 – 1;
Приозерский район:
- Пятиречье – 1;
Сланцевский район:
- Сланцы – 1,
- Старополье – 1;
Тихвинский район:
- Тихвин – 2.