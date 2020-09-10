Экс-главу Куземкино будут судить за подпись в контракте на 16 млн рублей

В суд направлено уголовное дело о служебном подлоге в отношении бывшего главы администрации Куземкино Юрия Эсминовича, занимавшего руководящий пост до 31 декабря 2019 года.

Следствие полагает, что в 2019 году Юрий Эсминович подписал акт приема выполненных работ по ремонту наружных теплосетей в Большом Куземкино. Деньги исполнитель получил. А ремонтные работы завершены не были.

Следствие видит ущерб бюджету на 15 млн рублей. Экс-чиновник утверждает, что теплотрасса достроена. Он лишь подписал документы на три дня раньше.