Тихвин первым примет «Отпускников на автомобилях»

11 сентября колонна автопутешественников, автомобили которых работают на природном газе, прибудет в Богородичный Успенский монастырь

Маршрут автоколонны «Отпуск на автомобиле» проходит через 21 регион России — от Санкт-Петербурга до якутского города Мирный, куда участники прибудут 2 октября.

Теперь владельцы легковых и грузовых автомобилей, автобусов и магистральных тягачей, перешедших на газ, получат компенсацию до двухсот тысяч рублей Как рассказали...

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо.

Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском районах.