Тихвин первым примет «Отпускников на автомобилях»

11 сентября колонна автопутешественников, автомобили которых работают на природном газе, прибудет в Богородичный Успенский монастырь
Маршрут автоколонны «Отпуск на автомобиле» проходит через 21 регион России — от Санкт-Петербурга до якутского города Мирный, куда участники прибудут 2 октября.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо.
Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском районах.