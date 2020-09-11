Песков прокомментировал предложение Медведева о введении гарантированного дохода

Председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил ввести для россиян гарантированный доход. Его должны выплачивать независимо от рода деятельности человека.

Медведев отметил, что такие формы поддержки населения уже существуют в некоторых странах. Идею о введении гарантированного дохода прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле введение в России гарантированного дохода пока не обсуждалось предметно. Песков рассказал, что на повестке «многие точки зрения людей, которые обладают экспертными знаниями и большим опытом».