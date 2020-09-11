Песков прокомментировал предложение Медведева о введении гарантированного дохода

Автор: Сергей Агутин
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Председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил ввести для россиян гарантированный доход. Его должны выплачивать независимо от рода деятельности человека.

Медведев отметил, что такие формы поддержки населения уже существуют в некоторых странах. Идею о введении гарантированного дохода прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле введение в России гарантированного дохода пока не обсуждалось предметно. Песков рассказал, что на повестке «многие точки зрения людей, которые обладают экспертными знаниями и большим опытом».