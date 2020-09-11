Новая экотропа откроется в природном заказнике «Колтушские высоты»

Экотропа, соответствующая современным стандартам маркировки и оснащенная аудиогидами, откроется к концу сентября 2020 года

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, всего на территории заказника, расположенного во Всеволожском районе, будет организовано четыре экотропы. Три из них ─ пешеходные и одна велотропа.

Как уже писал ivbg.ru, в 47 регионе начинают появляться новые экологические маршруты и тропы, например, в прошлом году состоялось открытие “Экологической тропы к Калищенскому озеру” в Сосновом Бору. Также в рамках нового экомаршрута «Тропа южного берега» туристы смогут пройти пешком от Ораниенбаума до Соснового бора. При этом правительство Ленобласти поддержит желающих развивать глэмпинг в регионе.

Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.