В Сосновом Бору открылся музей к 25-летию холдинга «ТИТАН-2», экспозиция включает в себя информационные стенды и предметы прошлого века, рассказывающие о строительстве атомной станции ЛАЭС.

Александр Дрозденко осмотрел экспозицию, в том числе фотографии стройки атомной электростанции с датами и историей предприятий, участвовавших в ее возведении, а также уникальные памятные вещи: Орден Октябрьской революции, которым наградили Северное управление строительства в 1981 году, и «капсула времени» трудящихся МСУ-90 1988 года.