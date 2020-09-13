Алексей Пономарев: предприниматели Ленобласти активно участвуют в голосовании

Глава Консультативного совета предпринимателей при областном парламенте Алексей Пономарев отметил, что предприниматели Ленинградской области активно участвуют в выборах, потому что им небезразлично будущее региона.

Он сообщил, что в регионе действуют эффективные меры поддержки бизнеса, которые особенно актуальны в период пандемии.

«А на выборы мы идем, потому что знаем, что это необходимо – нам не безразлично, по какому сценарию пойдёт Ленинградская область», — сообщил Пономарев.

Ранее ivbg.ru писал, что образовательный бизнес Ленинградской области поддержат субсидиями. Предпринимателям области, реализующим проекты дистанционного образования, выделят субсидий в размере 30 млн рублей