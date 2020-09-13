Фото: жители Большой Ижоры активно участвуют в едином дне голосования

Сегодня, 13 сентября, в Ленинградской области проходит единый день голосования. Жители Ломоносовского района участвуют в выборах губернатора и депутатов совета депутатов.

Так, в поселке Большая Ижора уже с утра избиратели проявляют большую активность, приходя участвовать в голосовании. Также зафиксировано большое количество наблюдателей.

По состоянию на 10 часов утра, активность избирателей в Ленинградской области уже составила 35,9% с учетом явки 11 и 12 сентября. Для избирателей работают 995 участков до 20:00. Голосование проводится с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.