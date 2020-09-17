Пожар в Янино, новые зараженные: главное в Ленобласти за 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, стало известно о найденном массовом захоронении людей, находившихся в концлагере «Дулаг-320». Правительство региона прокомментировало слухи о возможном карантине, появилась информация о новых зараженных коронавирусом.

Пожар на свалке

Сегодня, около 04:00 поступило сообщение о пожаре на территории мусороперерабатывающего завода в Янино-1. Спустя два с половиной часа пожар локализовали, а открытое горение было ликвидировано еще спустя час. Происходило тление мусора отдельными очагами на общей площади до 200 кв. Ликвидировать пожар удалось только в 17:40.

Лаборатория Роспотребнадзора взяла пробы на предмет превышения предельно допустимых концентраций воздуха. Росприроднадзором возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения требований при обращении с отходами.

Массовое захоронение

Поисковики и военнослужащие обнаружили массовое захоронение на окраине Луги. Речь идет об станках 134 человек — они могут принадлежать людям, находившимся в концлагере «Дулаг-320», который действовал в Лужском районе в период фашистской оккупации.

Лагерь считается пересыльно-фильтровочным и был предназначен для военнопленных, туда отправляли солдат, защищавших Лужский оборонительный рубеж. Там же регулярно проводились расстрелы пленных. Среди погибших есть не только мужчины, но также дети и женщины. Возбуждено уголовное дело.

Александр Дрозденко официально вступил в должность

Сегодня состоялась церемония официального вступления Александра Дрозденко в должность губернатора Ленинградской области. Он получил удостоверение об избрании губернатором и принес присягу, после чего вступил в должность.

На выборах главы Александр Дрозденко набрал 83,61% голосов. Явка составила 51,52% или 701 167 человек. Итоговый протокол был подписан единогласно в среду на заседании избирательной комиссии, посвященной результатам выборов губернатора Ленинградской области.

МРОТ в Ленобласти

Размер минимальной заработной платы в Ленобласти прогнозируется к росту с 12 800 рублей в текущем году до 14 250 рублей к концу 2021 года. Об этом рассказал правительства врио первого заместителя председателя правительства Ленобласти — председателя комитета финансов Роман Марков.

По прогнозам комитета финансов, доходы консолидированного бюджета региона в 2021 году составят 181,7 млрд рублей, расходы ─ 196,3 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году составит 14,6 млрд рублей. К 2023 года этот показатель снизится до 5,0 млрд рублей.

Новые зараженные

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 46 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 7 424. Выздоровели — 4 914, умерли — 91. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом.

Повторный режим самоизоляции

В правительстве Ленобласти развеяли слухи о том, что в регионе вновь вводится режим самоизоляции. Там подчеркнули, что эта информация не имеет под собой никакой почвы.

Напротив, в Ленобласти продолжают снимать ряд антикоронавирусных ограничений. Так, с 12 сентября в силу вступили новые правила работы для предприятий общественного питания, кинотеатров и детский развлекательных центров.