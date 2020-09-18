Бывшего адвоката Ефремова лишили адвокатского статуса

Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, лишили адвокатского статуса. Такое решение принял Совет адвокатской палаты Северной Осетии.

Комиссия признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики. Он лишен адвокатского статуса на один год. Отметим, что это уже четвертый раз, когда его лишают адвокатского статуса, до этого — в Москве, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Напомним, суд признал Михаила Ефремова виновным в деле о смертельном ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы. Актер пока находится в московском СИЗО.