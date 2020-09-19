Фото: в заполненной мусором квартире в Петербурге обнаружили трупы мужчины и женщины

Как сообщал ivbg.ru, пропали супруги, проживавшие в доме на Пражской в Петербурге. Из стен их жилплощади полезли черви, появился ужасный запах. Спасатели обнаружили залежи мусора в человеческий рост.

Труп мужчины под грудами мусора обнаружен 18 сентября. Тогда утилизацию мусора приостановили. Полицейские огородили территорию лентой. Об обнаружении трупа супруги – 65-летней Татьяны – стало известно 19 сентября.

Признаков насильственной смерти не зафиксировано. Обстоятельства происшествия устанавливаются.