Поддержка детского спорта и новые зараженные: главное в Ленобласти за 22 сентября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 22 сентября.
Поддержка детского спорта
Из бюджета Ленобласти в этом году на поддержку муниципальных физкультурно-спортивных организаций выделили 19,3 млн рублей. Финансовая поддержка позволит увеличить число спортсменов, которые войдут в сборные команды Ленобласти на соревнованиях различного уровня.
Коронавирус в Ленобласти
За последние сутки коронавирус подтвердился у 56 жителей Ленобласти. Общее число заболевших — 7 677 человек, при этом полностью выздоровели 4 963.
“Умные” весы установят на дублере “Скандинавии”
Первые три автоматических пункта весогабаритного контроля заработают к концу года. Их установят на трассах “Петербург — Запорожское — Приозерск”, “Огоньки — Стрельцово — Толоконниково” и “Осиновая Роща — Магистральная”. Контракты уже заключены.
Флаг Волошовской школы развернули на Эльбрусе
Жительница поселка Волошово Лужского района Ярославна Галивец развернула флаг местной школы на самой высокой горной вершине России и Европы Эльбрусе.
“Молодые профессионалы” из Ленобласти
Объявлены победители WorldSkills Russia. В копилке Ленобласти по различным компетенциям 5 «серебряных» медалей, 2 «бронзы» и 9 медальонов. Финал чемпионата проходил с 6 по 21 сентября в дистанционном формате.
Джазовый фестиваль в Тихвине
XХI Открытый фестиваль духовой и джазовой музыки “Сентябрь в Тихвине” пройдет 26 и 27 сентября сентября в Тихвине в Ленобласти. Для жителей и гостей города выступят музыканты из Тихвина, Великого Новгорода, Вологды, Петербурга и Москвы. Вход на фестиваль свободный.