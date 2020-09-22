Поддержка детского спорта и новые зараженные: главное в Ленобласти за 22 сентября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 22 сентября.

Поддержка детского спорта

Из бюджета Ленобласти в этом году на поддержку муниципальных физкультурно-спортивных организаций выделили 19,3 млн рублей. Финансовая поддержка позволит увеличить число спортсменов, которые войдут в сборные команды Ленобласти на соревнованиях различного уровня.

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки коронавирус подтвердился у 56 жителей Ленобласти. Общее число заболевших — 7 677 человек, при этом полностью выздоровели 4 963.

“Умные” весы установят на дублере “Скандинавии”

Первые три автоматических пункта весогабаритного контроля заработают к концу года. Их установят на трассах “Петербург — Запорожское — Приозерск”, “Огоньки — Стрельцово — Толоконниково” и “Осиновая Роща — Магистральная”. Контракты уже заключены.

Флаг Волошовской школы развернули на Эльбрусе

Жительница поселка Волошово Лужского района Ярославна Галивец развернула флаг местной школы на самой высокой горной вершине России и Европы Эльбрусе.

“Молодые профессионалы” из Ленобласти

Объявлены победители WorldSkills Russia. В копилке Ленобласти по различным компетенциям 5 «серебряных» медалей, 2 «бронзы» и 9 медальонов. Финал чемпионата проходил с 6 по 21 сентября в дистанционном формате.

Джазовый фестиваль в Тихвине

XХI Открытый фестиваль духовой и джазовой музыки “Сентябрь в Тихвине” пройдет 26 и 27 сентября сентября в Тихвине в Ленобласти. Для жителей и гостей города выступят музыканты из Тихвина, Великого Новгорода, Вологды, Петербурга и Москвы. Вход на фестиваль свободный.