Количество мировых судей и судебных участков могут увеличить во Всеволожском районе

Депутаты ЗакСобрания Ленобласти одобрили предложение регионального комитета правопорядка и безопасности об увеличении числа мировых судей и судебных участков. Дальнейшее решение за федеральными властями

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, на состоявшемся 22 сентября заседании постоянной комиссии по законности и правопорядку депутаты рассмотрели предложение регионального комитета правопорядка и безопасности об увеличении числа мировых судей и судебных участков во Всеволожском районе, где катастрофически не хватает мировых судей. О сложившейся ситуации доложил заместитель председателя областного комитета правопорядка и безопасности Владимир Яковлев.

«Численность населения Всеволожского района за 2019 год увеличилась почти на 40 тысяч и составляет 438 тысяч человек. Таким образом, на один судебный участок в настоящее время здесь приходится более 31 тысячи человек, что превышает установленный Федеральным законом максимально допустимый предел на 8 тысяч. В Мурино же на одного мирового судью и вовсе приходится 60 тысяч человек, что не вписывается ни в какие рамки закона», — отметил Владимир Яковлев.

Владимир Яковлев выступил с предложением одного мирового судью перевести в Мурино из Волховского района, где такое сокращение будет безболезненно, так как средняя численность населения на один судебный участок сохранится в пределах нормы. Также требуется создание ещё четырех участков, которые будут располагаться в Мурино (где необходима организация двух дополнительных судебных участков), Кудрово, Всеволожске и Сертолово.

Председатель комиссии, руководитель фракции «Единая Россия» Олег Петров напомнил, что соответствующую законодательную инициативу об увеличении количества судебных участков в Ленобласти парламентарии подготовили еще год назад, но получили отрицательное заключение Правительства РФ и предложение перераспределить имеющиеся участки. Учитывая замечания Правительства, депутаты скорректировали пояснительную записку к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах РФ». Теперь она будет содержать предложение о перераспределении одного участка и добавлении четырех новых судебных участков, а также более подробные статистические данные о численности населения и количестве судей в районах и информацию о местах дислокации новых участков.

По итогам обсуждения комиссия решила рекомендовать Законодательному собранию на ближайшем заседании одобрить проект федерального закона и направить его в Государственную Думу в качестве законодательной инициативы.