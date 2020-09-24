Один из домов в Лебяжье украсили огромным граффити

Граффити в пять этажей на фасаде одного из домов в поселке Лебяжье художники планируют завершить на следующей неделе.

На глухой стене панельного дома №5 на улице Пляжной художники изобразили двух белых лебедей-исполинов. Идея украсить стену пришла главе администрации Лебяженского поселения Сергею Ушакову. Он предложил воплотить задумку в жизнь команде из сосновоборской студии “Горгона”, те согласились.

К слову, создание огромного граффити не ударило по местному бюджету, поселение предоставило лишь автовышку. Художники приобретают баллончики с краской за счет выигранного в этом году гранта «Стрит-арт — социально-полезное искусство».