Константин Троянов забил победный гол в матче с иркутским «Зенитом» – видео

Автор: Александр Селиванов
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Это был первый гол полузащитника в составе «Ленинградца».

По информации пресс-службы ФК «Ленинградец», полузащитник Константин Троянов забил победный гол в матче с иркутским «Зенитом» на 40-ой минуте.

Отмечается, что до конца встречи счёт остался неизменным и Ленинградский футбольный клуб набрал 10 очков и переместился на 7-е место в таблице группы 2.

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