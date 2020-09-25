Константин Троянов забил победный гол в матче с иркутским «Зенитом» – видео

Это был первый гол полузащитника в составе «Ленинградца».
По информации пресс-службы ФК «Ленинградец», полузащитник Константин Троянов забил победный гол в матче с иркутским «Зенитом» на 40-ой минуте.
Отмечается, что до конца встречи счёт остался неизменным и Ленинградский футбольный клуб набрал 10 очков и переместился на 7-е место в таблице группы 2.
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