В Ленобласти браконьеры застрелили двух лосей

В Ленобласти начали проверку после того, как в лесу обнаружили трупы двух лосей. На место вызвали полицию.

23 сентября староста деревни Сарка Тихвинского района сообщила в полицию, что местные жители нашли труп лося в лесу. В ходе осмотра на туше животного были обнаружены два проникающих отверстия. Об этом сообщает комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

В этот же день на территории Кургальского заказника нашли еще одного мертвого лося, точнее, — останки после его разделки.