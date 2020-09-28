Роспотребнадзор дал советы пенсионерам в условиях коронавируса

Роспотребнадзор рекомендует людям старше 60 лет носить маски, чаще мыть руки с мылом и избегать общественных мест. Это связано с распространением коронавируса.

Также рекомендуется воздержаться от общественного транспорта, особенно в часы пик. По возможности необходимо просить родственников или социальных работников помочь оплачивать коммунальные услуги, покупать дистанционно продукты и другие необходимые товары.

«Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», — отмечается в публикации службы.

Сумки, телефоны и другие предметы нужно протирать влажными салфетками. В случае болезни или недомогания, например при артериальном давлении, лучше не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какие маски лучше не использовать. Например, если изделие не имеет соответствующего сертификата об использовании в медицинских целях, то использовать его как защиту нет никакого смысла.